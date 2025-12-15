衆院本会議で第104代首相に指名され、起立する自民党の高市早苗総裁。憲政史上初となる女性首相が誕生した＝10月「社会部長が選ぶ今年の十大ニュース」（新聞之新聞社主催）の選考会が15日、毎日、産経、日経、東京、共同通信など在京新聞・通信8社の社会部長が出席して東京都内で開かれ、1位に「高市早苗氏初の女性首相誕生、参院選で自公大敗受け」を選んだ。2位以下は次の通り。（2）クマ襲撃相次ぐ、被害過去最悪（3）コメ