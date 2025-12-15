【北京共同】中国外務省報道官は15日、香港高裁が香港紙、蘋果日報（リンゴ日報）の創業者、黎智英氏に有罪判決を言い渡したことに関して「香港特別行政区が国家安全を脅かす犯罪行為を処罰することを断固支持する」と述べた。