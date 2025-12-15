15日朝、阿蘇市で資材倉庫3棟などが全焼する火事がありました。火事があったのは阿蘇市一の宮町宮地の資材倉庫です。15日午前7時過ぎ、「建物が燃えている」と消防に通報がありました。 火は2時間ほどで消し止められましたが、資材倉庫3棟が全焼したほか、もう1棟にも延焼し、およそ160平方メートルが焼けました。この火事によるけが人はいないということです。警察と消防が火事の原因を調べています。