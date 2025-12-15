2025年12月13日に行われた女芸人No.1決定戦「THE W」の決勝戦で審査員を務めた友近さん。友近さんが発した審査コメントは、辛口だと話題になっていたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品さんの審査コメント以上に「厳しかった」とする声が寄せられ、注目を集めている。「1秒も面白くなかった」...粗品さんの辛辣コメントが話題にTHE W決勝戦では、粗品さんが初めて審査員として参加。「正直1秒も面白くなかったです」といった辛辣な