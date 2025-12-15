SHINeeのオンユ（ONEW）が、ソウルでアンコールコンサートを開催する。【写真】オンユ、“変幻自在のビジュアル”オンユは、2026年1月31日と2月1日の2日間、ソウル・オリンピック公園「チケットリンク・ライブアリーナ」にて、「2025-26 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] ENCORE」（以下、「ONEW THE LIVE」）を開催する。「ONEW THE LIVE」は、“信じて聴けるオンユのライブ”を前面に打ち出したブランド公演だ。オ