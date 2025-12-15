ローソンは12月16日から、これまで一部店舗で展開していた冷凍調理パンの販売を拡大し、群馬県･新潟県･長野県の約800店舗で新たに取り扱いを開始する。これにより、販売店舗数は全国約4,600店舗となる。〈「冷凍調理パン」新たに群馬県・新潟県・長野県でも販売〉今回販売を拡大するのは、工場で製造した調理パンを冷凍した3商品。ラインアップは「ソーセージ&エッグマフィン」「照焼チキン&エッグマフィン」「ハムチーズ&