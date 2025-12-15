さぬき市長選挙に立候補表明／三木重昌さん 2026年4月に投票が行われるさぬき市長選挙に無所属・新人の三木重昌さん（58）が立候補を表明しました。 （さぬき市長選挙に立候補表明／三木重昌さん）「さぬき市の未来づくりに向かった政策。こちらに争点を置きたいと考えております」 三木重昌さんはさぬき市志度出身の58歳。勤めていた県外の総合商社を2024年、早期退職し現在は文化財保護協会志度支部で役員を務めるな