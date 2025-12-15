天津市内を流れる海河の夜景。（２月１７日撮影、天津＝新華社配信）【新華社天津12月15日】中国天津市文化・観光局はこのほど、「第14次5カ年規画（2021〜25年）」以降、同市の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約22円）以上文化関連企業数が2020年比で16.55％増の1035社、観光関連企業は49.11％増の3452社になったと明らかにした。市内の観光と関連産業の付加価値が同市域内総生産（GDP）に占める割合は3.5％まで