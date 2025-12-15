週明け１５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比２１．４３ポイント（０．５５％）安の３８６７．９２ポイントと反落した。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中国経済の先行き不安が重しとなった。取引時間中に公表された中国の月次経済統計では、１１月の小売売上高や鉱工業生産が予想を下回り、１〜１１月の固定資産投資や不動産投資は予想以上に減少率が拡大している。また、先週１２日に報告さ