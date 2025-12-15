プロレス・ＧＬＥＡＴの１月１０日エディオンアリーナ大阪第２競技場大会をＰＲするため、山村武寛、ブランキー真帆が１５日、神戸市中央区のデイリースポーツを訪問した。山村は地元大阪での凱旋試合へ「２０２６年の一発目の大会なので、新しいＧＬＥＡＴを見せていきたい。大阪なので、より気合も入る」と決意表明。大阪で活動しているブランキー真帆は「２０２５年１月にあごを骨折して、ＧＬＥＡＴには１年ぶりの参戦にな