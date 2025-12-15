Jリーグは15日に都内で理事会を開き、秋春制へのシーズン移行前の特別大会「百年構想リーグ（26年2〜6月）で「釜本邦茂賞」を設置することを決めた。J1とJ2・J3リーグに分けず、地域ラウンドとプレーオフラウンドの合計で最も得点した選手が受賞対象となる。8月10日に逝去した元日本代表FWの釜本邦茂氏の功績をたたえ、挑戦し続けるストライカーの精神を次世代に伝えることが目的。野々村チェアマンは「33年間の積み重ねがあっ