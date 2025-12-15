＜第50回報知映画賞表彰式＞◇15日◇東京・セルリアンタワー東急ホテル「国宝」（李相日監督）主演の吉沢亮（31）が、主演男優賞を受章した。吉沢は「歌舞伎がテーマということで、何度か見たことがある程度の距離感。どれだけ大変か、何も分からず、憧れの李相日監督の作品に飛びこんだ」と感慨深げに語った。「国宝」は作家・吉田修一氏の同名小説の映画化作品。吉沢と少年期を演じた黒川想矢（15）が、主人公・喜久雄の50年の人