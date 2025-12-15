ロボット掃除機「ルンバ」を手がけるアメリカのアイロボット社が、経営悪化のため、連邦裁判所に破産法の適用を申請したと発表しました。【映像】破産法申請による顧客への影響は限定的とみられるアイロボット社がアメリカの連邦裁判所に申請した連邦破産法第11条は、日本の民事再生法に相当するもので、裁判所の管理下で事業を継続しながら再建を目指す手続きです。アイロボット社の全株式は、製造を委託している中国企業の