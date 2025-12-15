Ｊリーグは１３日、２０２６年２月に開幕する明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの表彰項目を決定。同シーズン限定的で、今年８月１０日に８１歳で亡くなった釜本邦茂氏の功績をたたえ「釜本邦茂賞」が創設された。挑戦し続けるストライカーの精神を次世代の選手たちに伝えることが目的。全カテゴリーを含めて、明治安田Ｊリーグ百年構想リーグで最も得点を挙げた選手が表彰される。得点王とは別枠で扱われる。釜本邦茂氏は日本