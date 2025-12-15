タレントの久本雅美（67）が15日、大阪市内で「初笑い！松竹新喜劇新春お年玉公演」（26年1月2〜7日、京都南座）の取材会に出席した。正月恒例の南座の新喜劇公演。今回もAプロの「まず健康」と、Bプロの「淡路島ふる里の橋」の名作喜劇による2部制となる。久本は松竹新喜劇へのゲスト出演がすっかりおなじみとなっており、今回で16回目、南座出演は節目の10回目となる。親子役を演じる藤山扇治郎から「ホンマの母親のよう」と