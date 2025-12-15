青海省の農村の義務教育段階にある生徒の栄養状態改善計画はこのほど、範囲を拡大させてレベルアップを果たし、補助金を受ける生徒がこれまでの25万8300人から51万3100人に増えた。中国新聞網が伝えた。これにより省全体の義務教育段階の生徒の67．29％をカバーしたことになる。（提供/人民網日本語版・編集/KS）