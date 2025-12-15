１２月１５日の北海道内は、急速に発達する低気圧が根室沖を通過する影響で大荒れの天気となっています。道内では各地で停電が発生し、日常生活にも影響が出ています。（松本カメラマン）「北見市内の住宅街にやってきました。雪・風が強くて見通しがあまりききません」横殴りの強い風が吹き、吹雪となった北見市内です。信号機は雪ですっぽりと覆われています。（北見市民）「雪は湿って重たいしどうもならんわ。こんなひどいのは