１２月１５日の北海道内は、急速に発達する低気圧が根室沖を通過する影響で大荒れの天気となっています。暴風雪警報が発表されている北見市内の雪の状況はどうなっているのでしょうか。北見市の中心部にいます。午後３時までの２４時間で４５センチもの雪が降りました。雪は少し収まりつつありますが、風は時折強く吹きます。この大きな道路は除雪も追いついているんですが、歩道などはまだ雪が残っています。雪に足を踏み入れます