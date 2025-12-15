お笑い芸人のなだぎ武（55）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。イベントのチケットが売れていない現状を赤裸々に告白した。「お疲れ様です」と書き出し、「皆様、12月23日のイベントが近づいてるんですが、現場チケットが10枚しか売れておりません、、」とリアルな数字を明かした。「20枚いかないともうこの会場では2度と出来ないそうなので、あのー、、、、一つ皆様、23日の夜空いてるよと言う方、遊びに来て頂けたら