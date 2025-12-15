「スパゲッティーのパンチョ」は、あす16日より期間限定メニュー『にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ』を発売する。【写真多数】背徳感あふれる姿の「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」同メニューは、パンチョの裏メニュー的存在で大人気の塩カルボ風にんにくスパ「白ナポ」をシュクメルリ風スパゲッティーに魔改造。にんにくマシマシの背徳感とハイカロリーを楽しめるパンチョらしい逸品