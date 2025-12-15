「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、都内で行われた。「国宝」（李相日監督）で希代の歌舞伎女形・喜久雄を演じ、主演男優賞に輝いた吉沢亮（３１）はシャープな黒のスーツで登壇した。同作で共演の田中泯（８０）から花束を贈られ、がっちり握手すると熱く抱き合った。田中に「言うことないんですよ。ますます今後も頑張ってほしい。あなたの倍くらい生きてきちゃったんで本当に言うことないです。めちゃめちゃ頑張っ