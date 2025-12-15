ベートーヴェンの交響曲第9番を歌う年末恒例の演奏会がきのう14日、鹿児島市で開かれました。 「かごしま県民第九演奏会」は1985年に始まり、今年で38回目です。 高校生から最高齢の91歳までおよそ330人の合唱団と、鹿児島交響楽団を中心としたオーケストラ、あわせておよそ400人が参加し、ベートーヴェン作曲の交響曲第9番・通称「第九」などを演奏しました。 全国各地の演奏会に出演している喜