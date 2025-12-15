北朝鮮による拉致問題への関心を高めようと、政府が行っている作文コンクールで、高校生部門の最優秀賞を含め鹿児島県内から3人が受賞しました。 国は拉致問題をテーマに中高生を対象にした作文コンクールを毎年開いています。 今年度は全国から3222点が寄せられ、13日東京で開かれた政府主催の拉致問題に関するシンポジウムの中で授賞式がありました。 このうち、高校生部門では薩摩川内市の川内高校2年、羽