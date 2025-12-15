海上保安部とNTT西日本の合同訓練与島港坂出市与島町 離島での通信障害を復旧させるための訓練を岡山・香川の海上保安部と通信会社が合同で行いました。 坂出市の与島での訓練には、坂出海上保安署やNTT西日本の職員ら合わせて約100人が参加しました。訓練は、南海トラフ地震によって瀬戸内海の離島の通信が途絶えたという想定です。 まず、海上保安部とNTT西日本の職員らが巡視艇から通信機器を下ろしました