１５日の東京株式市場は半導体関連の主力株などに売りが目立ち、日経平均は急反落。一時フシ目の５万円大台を割り込む場面もあった。 大引けの日経平均株価は前営業日比６６８円４４銭安の５万０１６８円１１銭と大幅反落。プライム市場の売買高概算は２２億６４７３万株、売買代金概算は５兆１１２８億円。値上がり銘柄数は１２１８、対して値下がり銘柄数は３４６、変わらずは４４銘柄だった。 きょうの東京市場は、