メインシナリオ・・・9日に113.46円まで一時上昇したあと上げ一服となっているが、下値は堅く、直近の高値圏にとどまっている。9日の高値113.46円を上抜いて直近の高値を更新すれば、115円の節目や昨年7月19日の高値115.18円が上値の目標になる。昨年7月19日の高値115.18円を上抜くようなら、昨年7月15日の高値116.06円を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、11日の安値112.51円を割り込み、一目均衡表の転換線の112.