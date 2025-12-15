近年のトレードは1対1、または1対2の交換というパターンがほぼお約束になりつつあるが、かつては両チームとも2人以上の選手を出し合う総勢5人、6人規模の大型トレードも珍しくなかった。誰もがあっと驚いた世紀の大型トレードを振り返る。【久保田龍雄/ライター】【写真】阪神タイガース優勝記念パレードの様子大型トレードの妙味まず1975年オフ、阪神と南海との間で、江夏豊、望月充、佐藤昭治と江本孟紀、長谷川勉、池内豊、