男子ツアーで通算3勝し再生100万回超の人気YouTube「源ちゃんねる」で知られる時松源蔵（32＝ロピア）が地元・福岡県那珂川市の筑紫ケ丘ゴルフクラブで15日、「謝恩コンペ」を開催しファンや関係者ら285人が参加した。プロ14年目の今季は「勝ちたい、勝ちたいという気持ちが先に立って空回りした」と19試合でトップ10ゼロ。賞金ランキング83位の賞金シード圏外で来季出場権を争うQTランキングも43位に終わった。プロ5年目の1