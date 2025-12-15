日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55、この日は特別編成のため深夜0・25）が13日深夜に放送され、巨人のリチャード内野手（26）がVTR出演。巨人移籍後に衝撃を受けた選手を明かした。ジャイアンツサポーターを務める女優の田畑志真（19）から直撃インタビューを受けたリチャード。そのなかで「巨人に来て野球観が変わった瞬間は？」との質問が出た。5月にソフトバンクからトレードで加入。DH制のパ・リー