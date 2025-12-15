Jリーグは15日に都内で理事会を開き、プロ契約締結の年齢制限を「満16歳以上」から「15歳に達した日以後の最初の4月1日以降」に変更する方針を決議した。来年1月の日本サッカー協会理事会で正式決定する。近年は欧州クラブがユース年代の選手の獲得に動くケースが増加。高校1年時の4月からプロ契約を結べるようにすることで、青田買いを阻止する狙いがある。樋口順也フットボール本部長は「誕生日によって1年間の差がある。そ