ノーベル化学賞を受賞した京都大学の北川進特別教授が、スウェーデンから帰国しました。京都大学 北川進 特別教授「非常に密度の高い、多忙な1週間を過ごしました」空港で報道陣に一連のノーベル賞受賞行事の感想を語ったのは、きょう帰国した京都大学の北川進特別教授です。北川特別教授は無数の細かい穴に大量の気体を取り込むことができる「金属有機構造体」の開発でノーベル化学賞を受賞。帰国して最初にした