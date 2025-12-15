元宝塚歌劇団月組トップスターの月城かなとがこのほど、2026年4月18日から京都国立博物館で開催される特別展『北野天神』で広報大使、音声ガイドナビゲーターを務めることが発表された。【写真】“男役の色気全開”で『anan』初表紙を飾った月城かなと天神様、天神さん、菅公などの名で呼び親しまれる菅原道真を祭神としてまつる北野天満宮では、25年ごとに「半萬燈祭」、50年ごとに「大萬燈祭」という式年大祭を行っている。2