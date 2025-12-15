日本ハムは15日、伊藤大海投手（28）の夫人が12月に第1子となる長男を出産したと発表した。伊藤は球団を通じ「新たな家族が増えた喜びとともに、妻への感謝の気持ちでいっぱいです。初めてのことで手探りにはなりますが、私たち夫婦が両親から受けた愛情のように、我が子にもたくさんの愛情を注いでいき、笑顔でいっぱいの家庭になるよう、精進してまいります」とコメントした。