ジャングリア沖縄の新アトラクション「やんばるトルネード」のイメージ画像（ジャパンエンターテイメント提供）沖縄県今帰仁村のテーマパーク「JUNGLIAOKINAWA（ジャングリア沖縄）」の運営会社は15日、来年のゴールデンウイークごろに、新たな絶叫系大型アトラクション「やんばるトルネード」を導入すると発表した。2人一組で乗るとアトラクションが回転。最大高度約20メートルで体が逆さまになり「竜巻に飛び込んだよう」な