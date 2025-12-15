日本維新の会の吉村洋文代表は15日、臨時国会の焦点である衆院議員定数削減法案を巡り、高市早苗首相と16日に会談すると明らかにした。法案の成立に向けた今後の方針を確認するとみられる。審議入りのめどが立たない状況について、大阪府庁で記者団に「首相は約束を守っている」と強調する一方、野党の対応を重ねて批判した。定数減の意義について「政治家が自分たちのことを改革してから、賛否ある国の改革を進めていくべきだ