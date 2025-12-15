自民党富山県連と富山市連は、富山１区の田畑裕明衆議院議員に対し、政治資金パーティー収入の不記載問題や無断・架空の党員登録問題などへの説明責任が果たされていないとして、改めて聞き取りを行いました。今月１３日。田畑議員は、自らの口で何を語ったのか。説明責任は果たされたのか。田畑議員の説明について、ノーカットで全容をお伝えします。