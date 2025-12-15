現役ドラフトでソフトバンクから楽天に移籍した佐藤直樹外野手（２７）が１５日、仙台市内の楽天モバイルパークで入団会見を行った。今季はキャリアハイとなる１０４試合に出場し、打率・２３９、５本塁打と飛躍の足掛かりをつかんだ１年になったが、現役ドラフトで移籍となった。今の率直な気持ちとして、「やる気に満ちあふれています。緊張とこれから東北の地で野球をやるワクワク感がある。楽しみです」とし、自宅にあった