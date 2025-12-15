【第30話後編】 12月13日 公開 【拡大画像へ】 小学館は12月13日、マンガ・ベラボウ氏、原作・ANYCOLORによるマンガ「にじさんじ」第30話後編を週刊コロコロコミックにて公開した。 本作は、VTuberグループ「にじさんじ」の花畑チャイカさんと剣持刀也さんを中心に、さまざまなライバーたちが登場する公式ギャグマンガ。第30話後編では、前回に引き続き狂蘭メロコさんが大暴れ。