ジェネレーションパス [東証Ｇ] が12月15日大引け後(16:10)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比8.1倍の1億7800万円に伸び、26年10月期も前期比34.8％増の2億4000万円に拡大する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常損益は5800万円の黒字(前年同期は4200万