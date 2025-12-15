１２月１５日の北海道内は、急速に発達する低気圧が根室沖を通過する影響で大荒れの天気となっています。札幌でも大雪となりました。清田区の住宅街からいまの雪の状況を伝えてもらいます。現在も雪や風が強まる時間帯があります。いまも旗がなびいているのがお分かりいただけるかと思うんですが、気温はかろうじてプラスとなっているんですが、やはりかなり体感としては寒くなっています。こちらの住宅街、この通りでも先ほどから