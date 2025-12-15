Ｍマート [東証Ｇ] が12月15日大引け後(16:30)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比28.2％増の4.6億円に伸び、通期計画の6.1億円に対する進捗率は75.6％に達し、5年平均の70.1％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の経常利益は前年同期比4.9％増の1.5億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の