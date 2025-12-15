ファースト住建 [東証Ｓ] が12月15日大引け後(16:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比30.7％増の23.5億円に拡大し、26年10月期も前期比6.3％増の25億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.7％増の6.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.2％→6.3％に改善した。 株探ニュース