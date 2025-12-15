大荒れとなった北海道内では、暴風雪の影響でバスや空の便など交通機関に乱れが発生しています。大荒れとなった北見市。（林記者）「ＪＲ北見駅前に来ています。このバス乗り場、運休を知らせる掲示があります」北見バスは、除雪が追い付いていないことから、市内の全路線が終日運休となっています。 また、帯広市内では、路線バスの多くが午前中、大雪の影響で運休していましたが、午後になってから一部路線を除き、順次運行を