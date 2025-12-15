厚労省で開かれた「高額療養費制度」に関する専門委＝15日午前厚生労働省は15日の専門委員会で、医療費の自己負担の上限額を一定に抑える「高額療養費制度」の見直し案をまとめた。所得に応じて決まる月々の負担上限額を引き上げる一方、低所得層の負担額は軽減する。がんや難病など治療を長期間続ける患者に配慮し、年間の負担額に上限を新設する。具体的な負担額の水準は年末の予算編成で決める。自己負担の見直しは、治療の