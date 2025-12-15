フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は１５日、旧村上ファンド系の投資会社レノや、村上ファンドを率いた村上世彰氏の長女・野村絢氏らから、フジＨＤ株の保有比率を最大３３・３％まで引き上げる方針が示されたと発表した。不動産事業の売却や分離といった経営改革の実施を求めている。９月４日の変更報告書によると、旧村上ファンド系の保有比率は約１７・３％となっていた。