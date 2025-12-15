日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）のオランダ１部アヤックス入りは短期契約となる見通しとなった。冨安のアヤックス入り報道はさかんなっていた中、次第に具体的になってきた。英メディア「ＢＢＣ」によると、１６日にメディカルチェックを受ける予定という。契約は今季終了までで延長オプションはついていないとした。ケガなどのリスクを考慮したとみられる。冨安はボローニャ（イタリア）から、２０２１年夏にイングランド・プ