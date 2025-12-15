ボクシングＷＢＯ世界ライトフライ級王者レネ・サンティアゴ（３３＝プエルトリコ）との２団体王座統一戦（１７日、両国国技館）に臨むＷＢＡ同級王者・高見亨介（２３＝帝拳）が、所属ジムのベルト奪回に燃えている。高見は１５日都内で行われた会見に出席。マイクを握ると「ここまですごくいいコンディションで持ってこれた。やっと来たかという思いでいっぱい」と意気込んだ。サンティアゴについては「非常にクレバーな選