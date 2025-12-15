日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）は１５日、２０２６年のレギュラーツアーなどの日程を発表した。来季はレギュラーツアー計３７試合を行い、台湾女子プロゴルフ教会（ＴＬＰＧＡ）との共催試合「台湾ホンハイレディース」（来年３月１２日開幕、台湾）が新規開催となる。例年行われていた「フジサンケイレディス」が中止となったが、昨年開催も中止となっていたため、昨年より１試合増の計算となった。都内で行われた会