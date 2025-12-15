【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の松谷鷹也が「第50回報知映画賞」新人賞を受賞し、15日に都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】「第50回報知映画賞」新人賞俳優、涙でスピーチ◆松谷鷹也、監督からの言葉に涙映画「栄光のバックホーム」での演技が評価され受賞した松谷の花束贈呈ゲストとして登壇した同作の秋山純監督は「第49回報知映画賞」で松谷が「明日を綴る写真館」で特別賞を受賞した平泉成のスタッフとして会場に参