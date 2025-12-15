【モデルプレス＝2025/12/15】女優の北川景子が「第50回報知映画賞」主演女優賞を受賞し、15日に都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】北川景子、スリットドレスから美脚全開◆北川景子、シングルマザー役振り返る映画「ナイトフラワー」での演技が評価され受賞した北川は、美しいデコルテが際立つブラックのノースリーブドレス姿で登場。大きなジュエリーが施されたシルバーのアクセサリーで輝きを増した。スピーチではシング